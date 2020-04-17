2020-04-17T07:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае: в майские праздники самоизоляцию могут ужесточить

Рассказываем, сколько продлится режис самоизоляции в Красноярском крае
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае: жителей готовят к долгой самоизоляции.Коронавирус в Красноярске и крае: жителей готовят к долгой самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Красноярска и края призвали готовиться к долгой самоизоляции из-за коронавируса. Причем в майские праздники режим могут ужесточить, рассказал главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в ходе брифинга, прошедшего накануне, 16 апреля.

По словам Дмитрия Горяева, когда вспышка инфекции начнет ослабевать, не нужно рассчитывать на немедленный выход из режима самоизоляции, все будет происходить постепенно. Так что желательно изменить образ жизни, проявив максимум ответственности.

Кроме того, надеяться на то, что летом (из-за наступления жары) ситуация переломится, не стоит, добавил Дмитрий Горяев. Температура воздуха никак не сказывается на темпах распространения инфекции.

Поэтому главный санитарный врач еще раз напомнил жителям: чтобы сохранить здоровье, оставайтесь дома, выходите только по необходимости. Конечно, люди утомились от самоизоляции, к тому же впереди майские праздники. Тем не менее лучше не расслабляться. Дмитрий Горяев не исключает: чтобы предупредить массовые выезды на природу, возможно ужесточение режима самоизоляции: «Нужно вводить дополнительные мероприятия, поскольку будет тепло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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