Пасхальные выходные в Красноярске будут теплыми

17 Апр 2020 2020-04-17T05:34:53+03:00

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Пасхальные выходные в Красноярске выдадутся теплыми. Зарядившие в городе дожди сменятся ясной и солнечной погодой, сообщили в гидрометцентре.

Сегодня, в пятницу, 17 апреля, осадки не прекратятся, на термометрах плюс 10, пасмурно. Но уже на следующий день выглянет солнце, будет уже плюс 13, к тому же без дождя.

19 апреля, в воскресенье, в один из самых главных для православных верующих праздников, может стать чуть прохладнее. Плюс 11, ясно, ветер слабый.

Так что погода будет весьма комфортной. Тем не менее выходить на улицу не рекомендуется: все храмы будут закрыты – из-за режима самоизоляции. И все-таки люди смогут побывать на службах, только онлайн. Многие храмы будут вести трансляции на своих сайтах, в соцсетях и на православных каналах.

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В сложной эпидемиологической обстановке Русская Православная церковь обозначила свою позицию сразу и четко: богослужения в храмах будут продолжаться, но без верующих, которых попросили оставаться дома. С таким призывом неоднократно обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU