2020-04-17T05:15:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярском крае: добавили два КПП

Рассказываем, где находятся два новых контрольных пункта в Красноярском крае
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярском крае: добавили два новых КПП.Коронавирус в Красноярском крае: добавили два новых КПП.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На трассах Красноярского края увеличили количество контрольных пунктов. Согласно документу, подписанному накануне, 16 апреля, министром транспорта Константином Димитровым, к уже существующему списку добавили еще два КПП:

- на дороге КрасноярскЕнисейск 318+050 км (в районе примыкания улицы Заречная деревни Прутовая);

- на дороге Енисейск – Пировское 10+950 км (в районе примыкания дороги Енисейск – Погодаево – Баженово);

10 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс объявил Красноярск и прилегающие к нему районы территориями особого режима. Въезд и выезд автотранспорта из столицы региона и еще нескольких муниципалитетов были ограничены до оздоровления санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Напомним, вот список, где находятся КПП в крае (не считая двух новых):

1) Красноярск – Енисейск км 15 в районе транспортной развязки с дорогой Глубокий обход Красноярска;

2) Р-255 «Сибирь» км 802 в районе в районе примыкания н.п. Логовой;

3) Р-255 «Сибирь» км 847 в районе АЗС «Роснефть»;

4) Р-257 «Енисей» км 83 в районе транспортной развязки с дорогой Верхняя Бирюса – Ибрюль;

5) Р-255 Обход Красноярска км 0 – км 32+140 на съезде в Красноярск ориентир кольцевого пересечения дороги Красноярск – Кубеково;

6) Красноярск – Аэропорт в районе транспортной развязки «Зверосовхоз»;

7) Р-255 Обход Красноярска км 0 – км 32+140 в районе транспортной развязки на съезде в Ермолаево;

8) 75 км дороги Саяны, в районе кольцевой развязки с дорогой КурагиноБрагино – Тагашет;

9) 68 км автодороги Саяны, в районе пересечения с дорогой Курагино – Средняя Салба (направление на Тубинск);

10) 147 км дороги Саяны, в районе пересечения с дорогой Подъезд к Краснокаменску;

11) дорога Курагино – Черемшанка км 5 + 300 в районе остановки общественного транспорта «Рощинский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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