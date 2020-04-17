17 Апр 2020 2020-04-17T04:46:48+03:00

Коронавирус в Красноярске: как получить разовый цифровой пропуск при самоизоляции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, как в Красноярске оформить разовый цифровой пропуск в условиях самоизоляции

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С 21 апреля в Красноярске будет можно получить разовый цифровой пропуск в условиях всеобщей самоизоляции. Как и для чего его оформляют, рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, сейчас основанием для прерывания режима полной самоизоляции служит объяснительная. Она по-прежнему будет действовать. Вместе с тем для удобства горожан вводятся и разовые цифровые пропуска.

Они также нужны в случаях, не связанных с перемещениями к месту работы, посещением ближайшего магазина/аптеки, выносом мусора, выгулом домашних животных и других, прописанных в постановлении ситуациях.

Повторимся, если раньше для экстренного выхода из дома нужна была объяснительная, то скоро ее (по желанию) можно будет заменить разовым цифровым пропуском.

КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК?

С 21 апреля достаточно подать электронную заявку через специальную интернет-платформу https://si.krskcit.ru. Пропуск можно будет показывать в электронном виде на смартфоне вместе с документом, удостоверяющим личность.

ИСТОЧНИК KP.RU