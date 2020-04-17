2020-04-17T04:26:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярском крае: возраст обязательной самоизоляции работников изменен с 60 до 65 лет

Рассказываем, как изменили возраст сотрудников в условиях обязательной самоизоляции
Ася ЖУКОВА
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Как изменили возраст сотрудников в условиях обязательной самоизоляции?Как изменили возраст сотрудников в условиях обязательной самоизоляции?Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске и крае возраст для обязательной самоизоляции работников изменен с 60 до 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

К слову, до этого предприятия, которые возобновили работу, обязали обеспечить режим самоизоляции для работников старше 60 лет, поскольку именно пожилые находятся в группе риска по коронавирусу.

Однако постановлением правительства края, дополняющим перечень превентивных мер, возрастная планка была повышена – с 60 до 65 лет. Вместе с тем добавилось требование непременной самоизоляции работников (независимо от возраста), страдающих определенными заболеваниями. В числе диагнозов - сахарный диабет, астма, острые лейкозы…

И в тех, и в других случаях работодатель должен предоставить сотруднику возможность работать удаленно. Тем не менее допускаются исключения – если участие человека необходимо для обеспечения непрерывных технологических процессов на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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