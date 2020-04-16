2020-04-16T18:59:33+03:00
Общество

Выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, не будут облагаться налогом

Владимир Путин попросил об отсрочке от НДФЛ для врачей из-за коронавируса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, не будут облагаться налогомВыплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, не будут облагаться налогомФото: Мария ЛЕНЦ
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Обещаны президентом выплаты в 80, 50 и 25 тысяч рублей для врачей и среднего медперсонала, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом, не должны будут облагаться налогом. Они должны получить «чистыми» указанные суммы. Об этом президент Владимир Путин попросил министр финансов Антона Силуанова во время видеосовещания с членами правительства 15 апреля.

Глава государства сначала попросил министра сообщить о том, как идут выплаты врачам, но не стал дожидаться ответа на второй вопрос и дал поручение:

- Мной были названы цифры дополнительные стимулирующие - выплаты для врачей, - сказал Владимир Путин. - Цифры названы абсолютными. Поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми.

Он попросил внести соответствующие поправки, чтобы освободить эти выплаты от НДФЛ. Силуанов сообщил, что такие изменения в документы внесут в ближайшее время, сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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