Богучанская ГЭС готова к пропуску весеннего паводка

16 Апр 2020 2020-04-16T18:13:16+03:00

В этом году он наступает раньше, но пройдет спокойнее – таков прогноз специалистов-гидрологов

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По предварительной информации Среднесибирского управления гидрометеослужбы, паводок на Ангаре пройдет в спокойном режиме; незначительное (на 0,8 м) превышение многолетних уровней возможны на левобережных притоках в верхнем и среднем течении реки. На этих же притоках возможно формирование ледовых заторов. Апрель в этом году теплый, средняя температура воздуха первых десяти дней 4-6°, это выше нормы на 7-9°. Почва уже оттаяла на 10-20 см, в некоторых районах – до 45 см.

В первой половине апреля уровень Богучанского водохранилища понизился с отметки 207,13 до 207,06 м над уровнем Балтийского моря, свободный объем водохранилища превышает 1,8 кубических километров, - эти цифры означают готовность к приему паводка.

Боковая приточность в водохранилище увеличивается постепенно: с 1 по 15 апреля она выросла с 25 до 180 кубометров в секунду, что выше показателя 2019 года на ту же дату – 35-40 кубометров в секунду. Расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составляют 2950 кубометров в секунду, что соответствует нижней границе установленного на апрель диапазона 2900-3200 кубометров в секунду.

Для подготовки оборудования и сооружений Богучанской ГЭС к надежной безаварийной работе в период пропуска половодья и паводков 2020 года на станции создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Создан запас материалов и оборудования, а также резерв техники для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций. Территориальные органы Росгидромета обмениваются с Богучанской ГЭС специализированной гидрометеорологической информацией. В верхнем и нижнем бьефе станции налажено круглосуточное наблюдение за прохождением воды через водосбросные сооружения; обход и осмотр сооружений ГЭС проводится ежедневно. Все работы на станции ведутся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Напомним, режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, в том числе и Богучанской ГЭС, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

ИСТОЧНИК KP.RU