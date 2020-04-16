2020-04-16T18:03:45+03:00
Происшествия

Житель Хакасии случайно утопил своего дядю в Красноярском море

Завез его на машине по тонкому льду в полынью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии случайно утопил своего дядю в Красноярском мореЖитель Хакасии случайно утопил своего дядю в Красноярском мореФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Алтайского района Хакасии случайно утопил своего родного дядю в Красноярском море. Трагедия произошла 13 декабря прошлого года. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, двое мужчин приехали в акваторию водохранилища, в районе села Советская Хакасия, чтобы порыбачить. Старшему 53 года, младшему племянницу 34.

Провели у лунок ночь, а на следующий день с уловом направились домой. За рулем был подозреваемый. По какой причине он вдруг поменял маршрут, он и сам не знал. Видимо, просто растерялся и поехал по другому, неизвестному пути. И там их ждала западня – участок с тонким льдом. Лед треснул, автомобиль моментально начал уходить под воду. Водитель успел выбраться из салона, а его пассажир, к сожалению, ушел на дно.

На следствии молодой человек признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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