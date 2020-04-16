16 Апр 2020 2020-04-16T14:52:44+03:00

За месяц на горячую линию позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края. Фото: пресс-служба министерства цифрового развития края

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За месяц на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края. Как рассказали в региональном министерстве цифрового развития, задавать свои вопросы жители края начали с 16 марта, как только она открылась. А с 8 апреля в крае запущена единая горячая линия по номеру 8-800-100-53-19.

Большинство звонков – 40 тысяч – было адресовано министерству здравоохранения, на 3 тысячи звонков ответили специалисты министерства социальной политики, 5 тысяч звонков касались работы волонтеров. Также по этому телефону можно задать вопросы Пенсионному фонду, службе занятости, проконсультироваться по получению электронной аккредитации для красноярских предприятий, продолжающих работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU