2020-04-16T14:52:44+03:00
Общество

За месяц на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края

Задавали вопросы медикам, соцзащите, волонтерам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За месяц на горячую линию позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края. Фото: пресс-служба министерства цифрового развития краяЗа месяц на горячую линию позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края. Фото: пресс-служба министерства цифрового развития края
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За месяц на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края. Как рассказали в региональном министерстве цифрового развития, задавать свои вопросы жители края начали с 16 марта, как только она открылась. А с 8 апреля в крае запущена единая горячая линия по номеру 8-800-100-53-19.

Большинство звонков – 40 тысяч – было адресовано министерству здравоохранения, на 3 тысячи звонков ответили специалисты министерства социальной политики, 5 тысяч звонков касались работы волонтеров. Также по этому телефону можно задать вопросы Пенсионному фонду, службе занятости, проконсультироваться по получению электронной аккредитации для красноярских предприятий, продолжающих работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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За месяц на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции позвонили более 50 тысяч жителей Красноярского края
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