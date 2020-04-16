2020-04-16T14:49:32+03:00
Общество

По железной дороге в Красноярский край для борьбы с коронавирусом доставили тонны товаров медицинского назначения

Маски, антисептики, антибиотики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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По железной дороге в Красноярский край доставили тонны товаров медицинского назначения. Фото: пресс-служба Красноярской железной дорогиПо железной дороге в Красноярский край доставили тонны товаров медицинского назначения. Фото: пресс-служба Красноярской железной дороги
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По железной дороге в Красноярский край для борьбы с коронавирусом доставили около 7,5 тысяч тонн товаров медицинского назначения, которые стали востребованными в период сложившейся эпидемиологической обстановки. Так, с марта по 12 апреля в край прибыло 3,8 тысяч тонн моющих и дезинфицирующих средств. 278 тонн медикаментов, в том числе 19 тонн антибиотиков. Более 790 тонн санитарных изделий, лейкопластыря и медицинской посуды. И так далее.

В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что грузоотправителям оказывается вся необходимая помощь в решении проблем, который возникли у них в связи с введением ограничительных мер. Особое внимание – социально значимым грузам. Только за март в Красноярский край грузовыми поездами оперативно доставлено более 13 тысяч тонн продовольственных товаров первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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