2020-04-16T14:13:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о зараженных коронавирусом в Красноярске: к аппаратам ИВЛ подключили уже 10 пациентов

Из так называемой возрастной группы риска
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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К аппаратам ИВЛ подключили уже 10 пациентовК аппаратам ИВЛ подключили уже 10 пациентовФото: Мария ЛЕНЦ
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Последние новости о зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 18 часов 16 апреля: уже 10 пациентов перевели на аппараты искусственной вентиляции легких. Накануне их было только 4, за сутки состояние еще 6 пациентов ухудшилось, поэтому и было принято такое решение поддержать их при помощи специализированного оборудования. Такую информацию озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

Что известно о пациентах: пять из них находятся в краевом центре, в БСМП и краевой больнице. Еще пять – в районах. В частности, двое – в Ачинске. Те, кто в регионах, находятся на контроле у пульмонологов краевой больницы. Все пациенты на ИВЛ находятся в так называемой возрастной группе риска: пожилые и с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Добавим, что в настоящее время в крае зафиксировано 202 случая заражения COVID-19, из них в Красноярске – 146, остальные – в районах и городах края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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