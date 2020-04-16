В Ленинском районе – всего трое нарушителей

16 Апр 2020 2020-04-16T14:28:39+03:00

Сегодня представители власти проверили супермаркеты, пекарни, магазины фермерских товаров Ленинского района и оценили, как в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, соблюдаются превентивные меры

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В Ленинском районе проверено 246 организаций. На трех из них выявлены нарушения и выписаны требования об устранении. На большинстве предприятий требования соблюдаются: нанесены разметки для социального дистанцирования, имеются санитайзеры с антисептическими средствами, регулярно обрабатываются поверхности. Сотрудники обеспечены всем необходимым: масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

- Мы понимаем, что сейчас всем нам приходится подстраиваться под новые реалии и менять свою модель поведения. Все требования мы стараемся выполнять. Пока что у нас не было случаев, когда мы отправляли кого-то домой из-за повышенной температуры, – рассказала Вера Кондратьева, директор магазина «Красный Яр».

Чаще всего к строгим профилактическим требованиям в торговых точках относятся с пониманием.Но все же иногда встречаются и нарушения. В основном это отсутствие защитного экрана на кассе, современного оборудования для измерения температуры сотрудников организаций и предприятий, технического журнала.

- Подобные проверки будут проводиться и дальше.Сегодня замечания не столь критичные, мы не ставим цель подвергать кого-то наказанию, мы просто просим работодателей более осознано соблюдать меры профилактики, ведь это наша с вами безопасность. Что касается штрафов, то с 19 апреля они вырастут: для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. Сейчас максимальный штраф — до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф увеличится с 4 тысяч до 30 тысяч рублей. А за повторное привлечение суммы увеличатся кратно, - отметил руководитель администрации Ленинского района, Андрей Бардаев. - Поэтому призываем всех соблюдать установленные правила.

КОНКРЕТНО

Все замечания о нарушениях или несоблюдении мер можно сообщать по телефону: 264-16-73 или e-mail: len@admkrsk.ru.