16 Апр 2020 2020-04-16T13:44:22+03:00

Родные не верят в его суицид

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Погибший в Хакасии солдат-срочник оказался жителем Лесосибирска. Напомним, что трагедия произошла 13 апреля в железнодорожной воинской части в Абакане. Тело 20-летнего парня нашли под окнами казармы. Первоначальная версия – он выполнял хозяйственные работы, мыл окна, не удержался и упал вниз. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После трагедии командование Центрального военного округа вместе со следователями организовало проверку. Предстоит выяснить, соблюдалась ли техника безопасности и кто контролировал солдат в момент, когда все произошло.

Появилась и неофициальная версия, что парень мог свести счеты с жизнью. Однако все, кто его знает, категорически опровергают это. Солдат был крепким физически, занимался рукопашным боем и легкой атлетикой, к тому же отличался жизнелюбием и оптимистом.

Уже известно, что организацией похорон занимаются военные, солдат упокоится в родном городе.

ИСТОЧНИК KP.RU