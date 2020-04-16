16 Апр 2020 2020-04-16T13:31:28+03:00

В Красноярске каждый пятый магазин нарушает закон об обороте алкогольной продукции Фото: Мария ЛЕНЦ

За три месяца нарушители оштрафованы на 186 тысяч рублей

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В Красноярске каждый пятый магазин нарушает закон об обороте алкогольной продукции. Уточним, речь идет о тех торговых точках, где ведется разрешенная торговля крепким напитками и пивом. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, за три месяца текущего годы было проверено 72 объекта, из них 15 уличены в нарушениях, а это 21 %.

Досмотрено 358,8 декалитров алкогольной продукции. Из них 16,8 декалитров оказались либо без документов, либо с истекшим сроком годности. Из 55 проб 1 образец пива не прошел по микробиологическим показателям. На виновных завели 16 административных дел. Наложено 8 штрафов на общую сумму 186 000 рублей.

- Вопрос соблюдения законодательства о защите прав потребителей в части надзора за алкогольной продукцией остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU