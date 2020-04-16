2020-04-16T12:36:52+03:00
Общество

Юрист из Норильска решил оспорить указ губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции

Но краевой суд не принял иск к рассмотрению
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Юрист из Норильска решил оспорить указ губернатора Красноярского края о режиме самоизоляцииЮрист из Норильска решил оспорить указ губернатора Красноярского края о режиме самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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Юрист из Норильска не согласился с основными тезисами указа губернатора Красноярского края от 31.03.2020 «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». Мужчина направил иск в краевой суд, требуя признать документ недействующим.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе суда, исковое заявление к рассмотрению не приняли и предложили истцу его доработать:

- Заявление истца пока остается без движения, дата судебного заседания не назначена, так как истец в своем заявлении допустил неточности. В частности, неверно указал редакцию указа и другое.

У жителя Норильска есть время до 18 мая этого года, чтобы устранить недостатки, а именно уточнить содержание и требования, конкретные нормативные положения, которые он оспаривает. Но будет ли это актуальным 18 мая, вот вопрос, ведь ситуация с коронавирусом меняется каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Юрист из Норильска решил оспорить указ губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции
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