2020-04-16T12:15:21+03:00
Конкурсы и тесты

Участница конкурса «Приключения овощей!» изобразила, как во время соревнований огурец обогнал редиску, банан и картофель

Среди болельщиков была замечена клубника
Ольга КОСТИНА
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Ярослава Глазунова нарисовала спортивные соревнования Фото: личный архивЯрослава Глазунова нарисовала спортивные соревнования Фото: личный архив
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Ярослава Глазунова из Красноярска прислала на конкурс «Приключения овощей!» рисунок, на котором изобразила спортивные соревнования между овощами. Девочка нарисовала самый ответственный момент, когда вот-вот один из спортсменов пересечет финишную черту. И это бегун-огурец. Отстающие - редиска, банан и картофель – все еще надеются совершить рывок и стать чемпионами. Настоящий накал страстей! На трибунах участников поддерживают болельщики. Клубника машет плакатом, на котором призыв «Вперед к победе!».

Напоминаем, что творческий конкурс детских рисунков «Приключения овощей!» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с компанией «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания).

До 24 апреля (включительно) ведется прием заявок. участниками могут стать дети из Красноярска в возрасте до 12 лет. Проявляйте фантазию! Рисуйте на бумаге, на картоне в любом формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и прочее). Не забудьте только в верхнем правом углу своего рисунка указать название конкурса и его девиз - «Приключение овощей» – «4 сезона». От одного участника принимаются не более трех рисунков.

С 27 апреля стартует голосование, которое продлится до 5 мая. Подведем итоги с 6 по 10 мая и в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей. Это будут десять участников в двух номинациях.

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Педагогам школ и детских садов, которые отправят на конкурс более 10 детских рисунков своих воспитанников и учеников, вручат именной диплом «За помощь в проведении конкурса детских рисунков «Приключение овощей».

Подробности на странице конкурса здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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