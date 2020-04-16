16 Апр 2020 2020-04-16T12:11:08+03:00

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В Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люков. Орудовали серийные воришки с начала года. Зачем, нетрудно догадаться: мужчины сдавали добычу на металлолом. Больше всего пострадал «Краском» - на его долю пришлась половина всех украденных крышек. Остальные принадлежали различным управляющим компаниям в Зеленой роще и Северном.

- На улицу Маршала Рокоссовского наши безопасники приехали после звонка в центральную диспетчерскую службу предприятия бдительных жителей дома № 24а. Они заметили, что во дворе их дома двое неизвестных снимают крышки с люков и грузят чугунные «блины» в иномарку, - рассказывает пресс-секретарь «Краскома» Татьяна Лукина.

Как оказалось, подозреваемые нигде не работали, таксовали на арендованной машине, а в перерыве между заказами промышляли чугунными люками. На них завели уголовное дело, наказание – до 5 лет лишения свободы.

Руководство «Краскома» обращается к красноярцам: если увидели открытый люк – сообщите об этом в службу 005 или диспетчерам компании по телефону: 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно. А если вы стали свидетелем, как в пункте приема лома принимают чугунные крышки без соответствующих документов, сообщите в полицию. Единый номер телефона для экстренных вызовов с мобильных устройств — 112.

ИСТОЧНИК KP.RU