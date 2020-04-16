2020-04-16T12:11:08+03:00
Происшествия

В Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люков

Попались с поличным, когда их заметили жильцы близлежащего дома
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люковВ Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люков. Орудовали серийные воришки с начала года. Зачем, нетрудно догадаться: мужчины сдавали добычу на металлолом. Больше всего пострадал «Краском» - на его долю пришлась половина всех украденных крышек. Остальные принадлежали различным управляющим компаниям в Зеленой роще и Северном.

- На улицу Маршала Рокоссовского наши безопасники приехали после звонка в центральную диспетчерскую службу предприятия бдительных жителей дома № 24а. Они заметили, что во дворе их дома двое неизвестных снимают крышки с люков и грузят чугунные «блины» в иномарку, - рассказывает пресс-секретарь «Краскома» Татьяна Лукина.

Как оказалось, подозреваемые нигде не работали, таксовали на арендованной машине, а в перерыве между заказами промышляли чугунными люками. На них завели уголовное дело, наказание – до 5 лет лишения свободы.

Руководство «Краскома» обращается к красноярцам: если увидели открытый люк – сообщите об этом в службу 005 или диспетчерам компании по телефону: 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно. А если вы стали свидетелем, как в пункте приема лома принимают чугунные крышки без соответствующих документов, сообщите в полицию. Единый номер телефона для экстренных вызовов с мобильных устройств — 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юрист из Норильска решил оспорить указ губернатора Красноярского края о режиме самоизоляции
Участница конкурса «Приключения овощей!» изобразила, как во время соревнований огурец обогнал редиску, банан и картофель
В Красноярске братья украли с улиц сотню канализационных люков
Красноярские фонтаны включат ко Дню Победы
Райффайзенбанк финансирует бизнес в Красноярске
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Строительство под Красноярском инфекционного модуля идет полным ходом
«Доставка с добавкой» от «Мясничего» и Комсомолки продолжается
Красноярцам рассказали, у кого уже есть иммунитет к коронавирусу
В России стало больше на 44 тысячи безработных
На выезде из Красноярска дорогу перекрыли бетонными блоками
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярске глава УДИБ попросил себя уволить
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита
В Красноярске выбрали лучшую концепцию развития Театральной площади
Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок
На севере Красноярского края оленеводов проверят на коронавирус
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 апреля 2020 года: храмы и кладбища закрыли, ввели электронные пропуска и ограничили въезд в Енисейск
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Школам Красноярского края из-за коронавируса рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов
Мы не можем закрыть двери перед земляками. В Туву прилетел самолет с зараженными коронавирусом пассажирами
В Красноярске и-за коронавируса автобусы временно не будут останавливаться на Бадалыке