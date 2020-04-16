16 Апр 2020 2020-04-16T11:31:08+03:00

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Немного позитива в нерадостных городских буднях: красноярские фонтаны включат ко Дню Победы. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, водные конструкции уже начали высвобождать от защитных элементов и зимней иллюминации. Рабочие проверяют трубопроводы – где нужно отремонтировать, где заменить и прочистить. Чуть позже на фонтаны вернут электрическое и насосное оборудование, почистят чаши и наполнят их водой. Занимается этим муниципальное предприятие «Управление зеленого строительства».

По традиции накануне официального запуска фонтанов на Театральной площади пройдет пробный, чтобы убедиться в исправности всех систем. В прошлые годы на мероприятие собирались горожане. В этом году такого, скорее всего, не случится – красноярцев просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Добавим, что на балансе мэрии стоит 30 водных сооружений. Фонтаны, принадлежащие коммерческим организациям, в городе принято также включать к 9 мая. Однако решение по срокам запуска принимают владельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU