2020-04-16T11:30:42+03:00
Экономика

Райффайзенбанк финансирует бизнес в Красноярске

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Райффайзенбанк в Красноярске увеличил объемы финансирования среднего бизнеса. Кредитный портфель в этом сегменте вырос по итогам 2019 года на 58% до 1,89 млрд рублей.

Всего красноярские компании из сегмента среднего бизнеса (оборот компаний от 500 млн до 5 млрд) получили в Райффайзенбанке кредиты на сумму 4,13 млрд рублей, что в двое больше результатов прошлого года.

«Средний бизнес региона стал главным драйвером роста корпоративного портфеля. Снижение ставок по кредитам и расширение льготной госпрограммы позволило компаниям оптимизировать свою кредитную нагрузку с помощью рефинансирования действующих займов. Кроме того, в течение года компании были заинтересованы в оборотном финансировании и льготном инвесткредитовании», – отмечает Елена Лагунова, начальник отдела по обслуживанию и финансированию предприятий среднего бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Еще более значительный рост показали средства клиентов среднего бизнеса. Портфель вырос практически в два раза, а объёмы увеличились на 125 % по сравнению с 2018 годом. Таким образом, по этому сегменту банк привлек за год средства на сумму более чем в 21,3 млрд рублей.

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