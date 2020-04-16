2020-04-16T11:15:45+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «МСП Банк» в рамках мероприятий по поддержке субъектов малого бизнеса предлагают совместное решение для действующих и новых клиентов Банка УРАЛСИБ:

- кредитование клиентов под 0% на выплату заработной платы от МСП Банка;

- бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ ("Начни с нуля", "Бизнес-старт", "Кассовый", "Платежный").

Кредитный продукт для малого и микробизнеса предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0% годовых. Заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской Федерации.

Получить подробную информацию о предложении, а также ознакомиться с продуктами и услугами для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии - 8 (800)-700-77-16.

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