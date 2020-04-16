Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг

16 Апр 2020 2020-04-16T11:05:24+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил упрощенный способ оформления SIM-карт через портал «Госуслуги». Это позволяет быстро заполнять регистрационные формы и обеспечивает качественные подключения на основе достоверных данных.

Tele2 развивает формы саморегистрации и упрощает оформление SIM-карт в онлайн-канале, что особенно актуально в период соблюдения пользователями самоизоляции из-за пандемии. После выбора номера и тарифа на сайте оператора клиентам больше не нужно вручную вносить паспортные данные. В интернет-магазине Tele2 появилась кнопка «Госуслуги», которая предлагает заполнить поля формы через сайт.

Опция помогает быстро перенести необходимую информацию и получить корректные сведения об абоненте. Связанность интернет-магазина с порталом госуслуг стала первым этапом на пути к интеграции подключений c ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), что позволит в будущем обходиться без бумажных форм и максимально упростить регистрацию.

Пользователю достаточно подтвердить свое согласие с передачей сведений с портала госуслуг в Tele2, и система автоматически перенесет в онлайн-форму ФИО абонента, паспортные данные, год рождения, место жительства и другую информацию.