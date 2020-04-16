2020-04-16T10:17:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Строительство под Красноярском инфекционного модуля идет полным ходом

Его планируют запустить уже в июне
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Строительство под Красноярском инфекционного модуля идет полным ходом.Фото: сайт администрации АчинскаСтроительство под Красноярском инфекционного модуля идет полным ходом.Фото: сайт администрации Ачинска
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Строительство в Ачинске модульного госпиталя идет полным ходом. Это будет специализированный инфекционный центр на 30 койко-мест. При необходимости его можно будет развернуть и до 60 койко-мест, пишет ИА «Запад24». Для модуля выбрали площадку рядом с перинатальным центром. Финансирование строительства осуществляет российский предприниматель Олега Дерипаска.

В связи с распространением коронавирусной инфекции строительство объекта должно быть завершено уже в июне и сразу запущено в эксплуатацию. Центр будет оборудован по последнему слову антивирусной медицины. Пациенты будут располагаться в отдельных биобоксах со стеклянными стенками и автономной вентиляцией

- Никто не знает, когда наступит время ЧС. Но мы смотрим мировую практику и слышим, что идут сообщения о второй и третьей волне распространения коронавирусной инфекции. Пока мир не знает, что это за заболевание и какова его природа. Однако, мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к любым, даже к самым непредвиденным ситуациям, - сказал глава Ачинска Илай Ахметов, который накануне побывал на месте работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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