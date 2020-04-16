16 Апр 2020 2020-04-16T09:31:03+03:00

Красноярцам рассказали, у кого уже есть иммунитет к коронавирусу. Фото: Мария ЛЕНЦ

… и от чего зависит, будет ли болезнь протекать тяжело

Изменить размер текста: A A

Красноярцам (и не только) рассказали, у кого уже выработан иммунитет к коронавирусу и от чего зависит тяжесть протекания COVID-19. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на эксперта, старшего научного сотрудника кафедры иммунологии биологического факультета МГУ Евгения Шилова. Исследователь ответил на самые актуальные вопросы о новой инфекции, поразившей весь мир.

Действительно ли коронавирус такой заразный, если распространился столь быстро?

- Принципиальным отличием SARS-CoV-2 от других вирусов, с которыми человечество сталкивалось в последние годы, это его относительная эволюционная новизна и непохожесть.

Такого не было сто лет со времен «испанки». Давно не возникала ситуация, когда человечество все разом сталкивается в первый раз с каким-то патогенном, да еще в таком масштабе.

Поскольку новый коронавирус не имеет достаточно похожих белков с сезонными коронавирусами, а похож только на исходный коронавирус, вызывающий SARS, то ни у кого из людей на планете, встречающихся с этим вирусом, нет предсформированного иммунитета. Каждый раз иммунный ответ начинается с чистого листа.

Возможно, у каких-то людей, которые 15 лет назад перенесли атипичную пневмонию, потенциально сохранился некоторый иммунный ответ, потому что некоторые антигены у SARS и у SARS-CoV-2 очень похожи. Но при этом нельзя сказать однозначно, будут ли эффективны против SARS-CoV-2 вакцины, разрабатывавшиеся против атипичной пневмонии.

Кто именно тяжело болеет коронавирусом? Зависит ли это от слабости,силы иммунитета?

- По-видимому, на данный момент тяжесть заболевания, скорее всего, связана с вирусной нагрузкой (сколько вируса попало в организм, - прим.ред.), с состоянием иммунной системы и защитных систем, которые работают до иммунной систему у конкретного пациента и, возможно, с путем проникновения вируса в организм.

От ред.: есть данные, что легче COVID протекает у тех зараженных, которые получили вирус через слизистые носа. А если вирус внедряется через слизистые ротоглотки, заболевание протекает тяжелее. Но информации еще недостаточно, чтобы делать окончательные выводы.

В Красноярске (как и во многих городах) введен режим самоизоляции из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ

Можно ли повторно заразиться?

- В реальности антитела выводятся из кровотока максимум за 4 недели. Но остаются клетки памяти, и в случае повторного заражения иммунная система может очень быстро нарастить антитела за счет того, что теперь иммунный ответ будет развиваться не с нуля, а с резерва клеток памяти, которые будут готовы к активации в любой момент по сигналу. Тот путь, который мы в первый раз шли за две недели, мы сможем пройти за несколько дней.

Этот иммунитет может исчезнуть через несколько лет, он может оказаться неадекватным, если через несколько лет пойдет волна со штаммом, который будет сильно отличаться по антигенным характеристикам, но в целом, пока люди, которые выздоравливают, они действительно выздоравливают, а случаи повторного заражения скорее объясняются недостаточной диагностикой и желанием быстрее поставить плюсик в графу «число вылечившихся». В реальности, если подождать еще, то можно добиться полноценного излечения и функционального иммунитета против SARS-CoV-2.

ИСТОЧНИК KP.RU