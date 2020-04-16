В России стало больше на 44 тысячи безработных
Количество безработных в России увеличилось на 44 тысячи (то есть на 6,3%). Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Такие данные он озвучил накануне, 15 апреля, на совещании президента с членами правительства.
Всего же в России зарегистрировано 735 тысяч безработных. Тогда как в прошлом году на учете в центрах занятости состояли 813 тысяч человек.
- Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг, - отметил Антон Котяков.
Между тем на госпортал «Работа в России» подано 180 тысяч заявлений от людей, что намерены зарегистрироваться как безработные. Если по каждому примут положительное решение, официальная безработица может вырасти до 915 тысяч человек – в ближайшие дни.
Согласно принятому ранее решению, все вставшие на учет в службу занятости с начала марта, получат максимальное пособие – 12 тысяч 130 рублей и доплату - по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.
И последнее: больше миллиона семей, имеющих право на получение материнского капитала, обратились за ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей, поделился Антон Котяков.
ИСТОЧНИК KP.RU