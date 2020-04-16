На выезде из Красноярска дорогу перекрыли бетонными блоками

16 Апр 2020 2020-04-16T08:58:18+03:00

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На выезде из Красноярска в сторону Сосновоборска дорогу перекрыли бетонными блоками. Это заметили накануне вечером, 15 марта автомобилисты, выезжающие из Красноярска. На вопрос, почему и зачем, сами рабочие не могли дать ответ. Никаких стендов с пояснениями рядом также не было. Чтобы продолжить путь, многим пришлось сделать большой крюк через мост на глубоком обходе, который в народе называют «Путинским».

В ГИБДД города пояснили: проезд не закрывается. Бетонные блоки нужны, чтобы водители проезжали через контрольно-пропускные пункты, а там проверяют документы и наличие пропусков, объясняющих нарушение режима самоизоляции. Например, по служебным надобностям, ведь многие сосновоборцы работают в Красноярске.

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ИСТОЧНИК KP.RU