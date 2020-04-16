2020-04-16T07:44:57+03:00
Общество

В Красноярске глава УДИБ попросил себя уволить

Написал заявление по собственному желанию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске глава УДИБ попросил себя уволитьВ Красноярске глава УДИБ попросил себя уволитьФото: ИВАНОВА Диана
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В администрации Красноярска вновь кадровые перестановки. Глава Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк покинул свою должность, написал заявление по собственному желанию. Глава депатрамента горхозяйства, куда входит УДИБ, уже подписал соответствующий документ.

Евгений Петрюк сейчас находится под домашним арестом, он фигурирует в уголовном деле о халатности, которое возбудил следком после гибели пяти человек от бездомных собак. Именно УДИБу вменена обязанность следить за работой подрядчиков по отлову бродячих животных.

Проблемы с ними начались давно, еще до Петрюка, а он, заступив в должность, не внес никаких изменений, не ужесточил требований. В результате деньги из бюджета шли, а собаки как бегали по городу, так и продолжили бегать. Пока в марте этого года на правобережье не нашли один за других, пять тел. Было возбуждено три уголовных дела по статье «Убийство». И еще одно дело по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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