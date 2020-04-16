16 Апр 2020 2020-04-16T05:57:20+03:00

Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита. Фото: страница Дмитрия Чайкина в "Фейсбуке"

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Житель Красноярска так боялся коронавируса, что чуть не умер от аппендицита. Ее историю рассказал хирург Дмитрий Чайкин:

- На днях дежурил по неотложке. Случилось то, о чем я предупреждал. Пациент не обратился вовремя – это создало угрозу его жизни. У мужчины заболел живот, но он очень боялся заразиться коронавирусом, поэтому не обращался к врачам в течение четырех дней. На четвертый день, наконец, вызвал «скорую», его привезли к нам. Оказался аппендицит, который за четыре дня просто сгнил в животе. Сформировался гнойник величиной с кулак. Поэтому обычная аппендэктомия у этого пациента длилась три часа. Все окружающие ткани были поражены воспалением. Получается, что этот человек боялся коронавируса, а чуть не умер от аппендицита!

Доктор Чайкин призвал горожан быть разумными. Самоизоляцию важно соблюдать. Но и реагировать на проблемы своего здоровья тоже нужно вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU