2020-04-16T05:57:20+03:00
Общество

Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита

Четыре дня терпел боль и не вызывал «скорую»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита. Фото: страница Дмитрия Чайкина в "Фейсбуке"Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита. Фото: страница Дмитрия Чайкина в "Фейсбуке"
Изменить размер текста:

Житель Красноярска так боялся коронавируса, что чуть не умер от аппендицита. Ее историю рассказал хирург Дмитрий Чайкин:

- На днях дежурил по неотложке. Случилось то, о чем я предупреждал. Пациент не обратился вовремя – это создало угрозу его жизни. У мужчины заболел живот, но он очень боялся заразиться коронавирусом, поэтому не обращался к врачам в течение четырех дней. На четвертый день, наконец, вызвал «скорую», его привезли к нам. Оказался аппендицит, который за четыре дня просто сгнил в животе. Сформировался гнойник величиной с кулак. Поэтому обычная аппендэктомия у этого пациента длилась три часа. Все окружающие ткани были поражены воспалением. Получается, что этот человек боялся коронавируса, а чуть не умер от аппендицита!

Доктор Чайкин призвал горожан быть разумными. Самоизоляцию важно соблюдать. Но и реагировать на проблемы своего здоровья тоже нужно вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита
В Красноярске выбрали лучшую концепцию развития Театральной площади
Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок
На севере Красноярского края оленеводов проверят на коронавирус
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 апреля 2020 года: храмы и кладбища закрыли, ввели электронные пропуска и ограничили въезд в Енисейск
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Школам Красноярского края из-за коронавируса рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов
Мы не можем закрыть двери перед земляками. В Туву прилетел самолет с зараженными коронавирусом пассажирами
В Красноярске и-за коронавируса автобусы временно не будут останавливаться на Бадалыке