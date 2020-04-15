2020-04-15T19:22:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 апреля 2020 года: храмы и кладбища закрыли, ввели электронные пропуска и ограничили въезд в Енисейск

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к 16 апреля
Татьяна РЯБИНИНА
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От соблюдения дистанции в храмах на этой неделе перешли к их закрытию.От соблюдения дистанции в храмах на этой неделе перешли к их закрытию.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Все главные новости дня были так или иначе связаны с Пасхой, которую православные будут праздновать 19 апреля. Все шло к тому, чтобы не допустить массового скопления людей. И вот решение принято. Официально. Пасхальные службы священники будут служить в пустых храмах, а верующие будут собираться вместе только на онлайн-богослужениях. До 30 апреля закрыты и кладбища Красноярска. Подробности здесь.

Чтобы не допустить паломников в храмы Енисейска, принято решение ограничить въезд в город.

Это решение вызвано тем, что в городе уже есть подтвержденный случай коронавируса. И при этом по-прежнему много туристов. А впереди Пасха, которая всегда привлекала в храмы Енисейска много иногородних.

«…мы не сдержим поток посетителей без введения определенного ограничивающего режима. Поэтому я обратился с просьбой к Губернатору", – пояснил глава Енисейска Валерий Никольский. О том, где установлены КПП и кому можно ехать в Енисейск, можно узнать здесь

Еще одна важная новость – введение электронных пропусков, альтернативы бумажным объяснительным. Действовать, кстати, будут оба варианта. Кому и как оформить, сколько раз в день можно это сделать – очень много нюансов, все вопросы и ответы вы найдете здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 апреля 2020 года: храмы и кладбища закрыли, ввели электронные пропуска и ограничили въезд в Енисейск
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