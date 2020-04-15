Школам Красноярского края из=за коронавируса рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов

15 Апр 2020 2020-04-15T17:16:43+03:00

Компьютер стал окном в мир. Но смотреть в него целый день невыносимо! Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Школы края из-за коронавируса в авральном режиме перешли на дистанционное обучение. Не все было гладко, но другого выхода все равно нет. Больше всего жалоб – на огромную нагрузку. А ведь детям очень много приходится сидеть за компьютером, в отличие от обычного учебного процесса!

Но это не вес нововведения. Министра образования края Светлана Маковская также обратилась с предложением внести корректировки в учебный процесс.

"Предлагаем предусмотреть возможность во всех школах края с 1 по 9 классы досрочно завершить изучение учебных предметов: "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология", "ОБЖ", "Физическая культура", "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке", "Родная литература", "Основы религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов России" с переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год. Оценки по предметам выставить на основании завершенных четвертей. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку".

В 10-х классах предлагается завершить в этом учебном году с переносом части общеобразовательной программы этого года на следующий изучение предметов "Астрономия", "Искусство (МХК)", "Технология", "Физическая культура", "ОБЖ", "Основы регионального развития", не вошедших в перечень ЕГЭ. Оценки выставить на основании завершенного полугодия и текущих отметок второго полугодия. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку.

Напомним, на уровне Федерации принято решение, что в девятых классах экзамены пройдут только по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а сроки основного периода ЕГЭ перенесены на 8 июня.

В крае продолжают работать телефоны горячих линий, по которым можно задать вопросы о работе образовательных учреждений:

– детских садов – 8 (391) 268-12-38,

– школ – 8 (391) 221-93-54,

– учреждений дополнительного образования – 8 (391) 268-14-14,

– техникумов и колледжей – 8 (391) 221-15-99.

ИСТОЧНИК KP.RU