2020-04-15T17:16:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Школам Красноярского края из=за коронавируса рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов

Какие попали в список ускоренных курсов?
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Компьютер стал окном в мир. Но смотреть в него целый день невыносимо!Компьютер стал окном в мир. Но смотреть в него целый день невыносимо!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Школы края из-за коронавируса в авральном режиме перешли на дистанционное обучение. Не все было гладко, но другого выхода все равно нет. Больше всего жалоб – на огромную нагрузку. А ведь детям очень много приходится сидеть за компьютером, в отличие от обычного учебного процесса!

Но это не вес нововведения. Министра образования края Светлана Маковская также обратилась с предложением внести корректировки в учебный процесс.

"Предлагаем предусмотреть возможность во всех школах края с 1 по 9 классы досрочно завершить изучение учебных предметов: "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология", "ОБЖ", "Физическая культура", "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке", "Родная литература", "Основы религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов России" с переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год. Оценки по предметам выставить на основании завершенных четвертей. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку".

В 10-х классах предлагается завершить в этом учебном году с переносом части общеобразовательной программы этого года на следующий изучение предметов "Астрономия", "Искусство (МХК)", "Технология", "Физическая культура", "ОБЖ", "Основы регионального развития", не вошедших в перечень ЕГЭ. Оценки выставить на основании завершенного полугодия и текущих отметок второго полугодия. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку.

Напомним, на уровне Федерации принято решение, что в девятых классах экзамены пройдут только по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а сроки основного периода ЕГЭ перенесены на 8 июня.

В крае продолжают работать телефоны горячих линий, по которым можно задать вопросы о работе образовательных учреждений:

– детских садов – 8 (391) 268-12-38,

– школ – 8 (391) 221-93-54,

– учреждений дополнительного образования – 8 (391) 268-14-14,

– техникумов и колледжей – 8 (391) 221-15-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школам Красноярского края из=за коронавируса рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов
Мы не можем закрыть двери перед земляками. В Туву прилетел самолет с зараженными коронавирусом пассажирами
В Красноярске и-за коронавируса автобусы временно не будут останавливаться на Бадалыке
Насиловал 10-летнюю падчерицу. Жителя Красноярского края будут судить за тяжкое преступление
Штраф в пять раз больше взятки. В Красноярском крае инспектор лесной охраны получил и срок, и штраф
Напился и изнасиловал сестру. Житель Хакасии задержан за совершение тяжкого преступления
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
Юная спортсменка из Красноярска, занявшая 1 место по спортивной гимнастике, часами тренируется дома
Не дал денег. В Красноярске задержан мужчина по подозрению в убийстве отчима
Главный врач Красноярской краевой больницы: «Количество пациентов увеличивается, из них 5 с коронавирусом»
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 15 апреля 2020: подтверждено 142 случая заражения COVID-19
Закрытие кладбищ в Красноярске из-за коронавируса: по решению главы города посещение кладбищ запрещено до 30 апреля
В Норильске смогут более чем в 20 раз увеличить число коек в инфекционном отделении в случае необходимости
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
В новой груди забилось сразу: в Красноярске пересадили сердце 26-летнему жителю Ачинска
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Роспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирус
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Запрет на продажу масок в магазинах продержался всего неделю
Райффайзенбанк: в марте выросли траты на электронику
Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 15 апреля 2020 года: инфицированы 20, выздоровевших 3
Уезжают и умирают. Численность населения Красноярского края сокращается