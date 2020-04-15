В Красноярске и-за коронавируса автобусы временно не будут останавливаться на Бадалыке

15 Апр 2020 2020-04-15T15:27:57+03:00

Вот так сейчас выглядит Троицкое кладбище на границе с улицей Шахтеров. Сносили ограду, а снесли могилы. Фото: Татьяна АРОНОВА

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В связи с закрытием красноярских кладбищ остановки «Кладбище «Бадалык» и «Бадалык (по требованию)» временно исключаются из маршрутов, проходящих по Енисейскому тракту. Напомним, это автобусные маршруты № 23, 50, 60, 61, 63, 64, 87. Автобусы не будут останавливаться там с завтрашнего дня, 16 апреля.

Напомним, Мэр Сергей Ерёмин принял решение закрыть все городские кладбища, опасаясь массового помещения в Родительский день, который в этом году будет 28 апреля.

Погосты будут закрыты с 16 апреля до 30 апреля включительно. Допуск на их территорию возможен только в случае похорон.

Между тем, кладбища в Красноярске находятся в удручающем состоянии. Особенно Троицкое, которое гордо именуется некрополем и на котором покоятся почетные горожане и герои войны. После того, как разрушили ограду Троицкого кладбища, захоронения вдоль ограды нарушены, надгробья снесены, все завалено мусором. Виновного в сносе ограды, имеющей историческую ценность, найти не удалось. Виновных в осквернении могил, похоже, и не искали. Поскольку празднования 9 Мая в этом году, вероятнее всего, не будет, вряд ли кто-то озаботится неприглядным видом исторического кладбища, который открывается с улицы Шахтеров.

Во время режима самоизоляции, пользуясь отсутствием горожан, было бы логично навести порядок на кладбищах или хотя бы вывезти горы мусора. Но, похоже, их просто закроют на замок.

ИСТОЧНИК KP.RU