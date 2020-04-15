Насиловал 10-летнюю падчерицу. Жителя Красноярского края будут судить за тяжкое преступление

15 Апр 2020 2020-04-15T15:02:40+03:00

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Житель Ирбейского района скоро предстанет перед судом, потому что следствие уже завершено и доказательств достаточно для того, чтобы предъявить обвинение.

Что было в голове у 21-летнего мужчины, который несколько месяцев насиловал ребенка, неизвестно. Однако судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым.

Хотя можно ли считать таким человека, который, пользуясь тем, что никого нет дома, в том числе и его жены, насиловал ее дочку, свою 10-летнюю падчерицу. И делал это неоднократно с августа по ноябрь 2019 года, затаскивая ребенка то в баню, то в дом. И на селе, где обычно все все видят и замечают, это преступление удавалось скрывать довольно долго.

Его обвиняют в совершении пяти преступлений по одной статье: изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU