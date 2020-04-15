Штраф в пять раз больше взятки. В Красноярском крае инспектор лесной охраны получил и срок, и штраф

15 Апр 2020 2020-04-15T14:35:15+03:00

Деньги решили все: пять лет изоляции от общества и двухмиллионный штраф. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Старший инспектор КГБУ «Лесная охрана» в Ирбейском районе, теперь уже бывший, «подрабатывал» еще и тем, что помогал нужным людям решить нужные им вопросы в обход закона. Следствием и судом установлено, что подсудимый выступил посредником при получении взятки в сумме 400 тысяч рублей между индивидуальным предпринимателем и должностным лицом районного лесничества. Понятно, что сделал он это не бескорыстно. То есть призванный своей должностью охранять леса, он фактически торговал ими.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Красноярскому краю.

Приговор суда посреднику оказался суров: наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и выплата штрафа в размере двух миллионов рублей, это в пять раз больше суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU