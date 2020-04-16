2020-04-16T10:00:29+03:00
Общество

«Доставка с добавкой» от «Мясничего» и Комсомолки продолжается

Не забывайте, что оставаться дома сейчас очень важно для вас и ваших близких
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А для того, чтобы не скучать в уединении, психологи советуют заняться чем-нибудь полезным. Использовать эти дни как возможность развить свои таланты. Время самоизоляции как нельзя лучше подходит, чтобы начать совершенствовать кулинарные навыки. А готовить, конечно, лучше из качественных продуктов. Тогда и фигуру можно сберечь, и домашние будут только рады тому, что все наконец-то остались дома и сейчас можно лакомиться настоящей домашней едой. Тем более, о продуктах беспокоиться не нужно, в «Мясничем» вы можете заказать свежее мясо для настоящих кулинарных шедевров. А для того, чтобы вам было проще творить, в «Комсомолке» вы сможете подсмотреть интересные и несложные рецепты блюд.

Покупайте все необходимое, не выходя из дома. Доставка до дверей освободит вас от необходимости посещать людные места. Это сейчас важно. Тем более, оформить все стало еще проще: «Мясничий» обновил сайт, перенастроил операционные процессы, расширил курьерский штат, и теперь доставка продуктов по Красноярску занимает не более двух часов с момента заказа. Кстати, при оформлении на сумму от 1 200 рублей, заказ привезут бесплатно - сайт: Мясничий24.рф, тел: 200-5000.

Спасибо, что остаетесь дома!

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