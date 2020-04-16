2020-04-16T06:17:43+03:00
Общество

«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается

Организаторы акции напоминают, как важно сейчас всем оставаться дома
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При заказе продуктов от хозяйства «Коза-дереза», кроме вкусных фермерских продуктов вы получите в подарок свежий номер газеты «Комсомольская правда».

За завтраком советовали не читать советских газет. А Комсомолку – очень даже можно. С утра вы узнаете много свежих новостей, получите самую актуальную информацию и полезные советы по профилактике коронавируса.

Режим самоизоляции, который предполагает снижение физической активности, может негативно сказаться не только на фигуре, но и на здоровье в целом. Поэтому сейчас самое время позаботится о качестве своего питания. А правильный рацион начинается с полезных продуктов. И именно сейчас пришло время попробовать продукты от фермеров-земляков. Ведь ученые уверяют, что максимально полезными продуктами являются те, которые выращены рядом, на родных землях. Полноценный рацион и позитивный настрой точно помогут вам избежать болезни.

«Комсомолка» будет радовать вас интересным чтивом, а фермерское хозяйство «Коза-дереза» - качественными продуктами на вашем столе. Выбирайте по вкусу, не выходя из дома - www.sibkoza.ru, 8-965-905-32-30,

Курьеры привезут вам самые свежие продукты и хорошие новости, соблюдая все нормы и правила доставки. Это освободит вас от необходимости посещать людные места.

Спасибо, что остаетесь дома!

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«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
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