2020-04-15T18:49:57+03:00
Экономика

ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ представляет новый проект по поддержке предпринимателей в период распространения коронавируса – «Бизнес из дома». На своем сайте банк открывает специальный раздел с полезной информацией, советами и сервисами, которые помогут вести бизнес, не выходя из дома.

В новом разделе собраны все онлайн-инструменты, необходимые для бизнеса в режиме удаленной работы: продукты и дистанционные каналы обслуживания, в том числе возможность оставить онлайн-заявку на открытие расчетного счета, мобильное приложение Цифра (Cifra) для бухгалтерского и налогового документооборота, специальный раздел для регистрации формы собственности, онлайн-сервис электронной коммерции, платформа нефинансовых сервисов и многое другое.

В рамках спецпроекта «Бизнес из дома» банк предоставляет предпринимателям доступ к обучающим материалам и статьям на образовательной онлайн-платформе «ВТБ. Ближе к делу», где в дистанционном формате можно получить актуальные знания для развития своего дела. Полезные советы и лайфхаки от экспертов и успешных представителей бизнеса о том, как вести свое дело в текущих условиях, помогут эффективнее ориентироваться в нынешних реалиях и перестроиться на новый формат.

Для сохранения привычного режима работы предпринимателей в рамках спецпроекта собраны специальные предложения и от партнеров банка. Среди них – РБК PRO, Первый ОФД, myTarget – рекламная платформа Mail.ru Group, круглосуточная юридическая служба ЮРИСТ24, экспресс-проверка контрагентов «Светофор», аудит сайта LegalBox.

Кроме того, на ресурсе предусмотрен специальный раздел, где предприниматели смогут рассказать об изменениях, которые произошли в их компаниях на фоне ситуации с коронавирусом, а также обменяться мнениями и советами. В рамках проекта банк также собрал самые актуальные вопросы и ответы, которые клиенты задают при обращениях в контакт-центр ВТБ.

«Мы живём в период, который диктуют нам новые форматы взаимодействия. При необходимости оставаться дома в условиях пандемии коронавируса, с каждым днём популярность использования онлайн-сервисов возрастает. С момента перехода компаний на удаленную работу мы наблюдаем рост посещаемости на 20% на нашей платформе небанковских сервисов. За последний месяц почти в 2 раза увеличилось число просмотров материалов на образовательном портале «Ближе к делу». Мы понимаем, как важно сейчас поддержать предпринимателей, поэтому создали специальный ресурс, где собрали всю информацию, которая поможет бизнесу сохранить эффективность работы и проводить операции онлайн, оставаясь дома», - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

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