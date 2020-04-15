2020-04-15T14:18:10+03:00
Экономика

ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом

Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ с 15 апреля начинает принимать заявления на использование материнского капитала на улучшение жилищных условий. Заявление можно подать в офисах сети, из документов потребуется только паспорт.

В отделениях банка можно будет оформить заявление по направлению материнского капитала на досрочное погашение ипотеки в ВТБ, а также на использование этих средств в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту. Кроме того, у клиентов сохраняется возможность подать заявление через офисную сеть Пенсионного фонда России, в МФЦ.

Благодаря новому сервису клиент сможет уже в момент оформления ипотечного кредита одновременно обратиться с заявлением об использовании средств материнского капитала в качестве первоначального взноса. Кроме того, отсутствует необходимость предварительного сбора документов: чтобы распорядиться средствами материнского капитала нужно будет заполнить заявление по форме, утвержденной ПФР, и предоставить паспорт. Необходимыми данными банк и Пенсионный фонд будут обмениваться электронно, за счет чего сроки всех проверок и выплат будут существенно сокращены.

«Решение увеличить выплаты в рамках материнского капитала позволяет сотням тысяч российских семей улучшить свои жилищные условия. Учитывая это, количество сделок с использованием таких средств вырастет в разы, поэтому банкам так важно обеспечить возможность для клиентов направить эти деньги на покупку квартиры. ВТБ одним из первых реагирует на поручение Президента России, стремясь максимально упростить и улучшить для клиентов процедуру использования материнского капитала. В дальнейшем мы планируем реализовать возможность распоряжаться этими средствами и дистанционно, через ВТБ-Онлайн», – прокомментировал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штраф в пять раз больше взятки. В Красноярском крае инспектор лесной охраны получил и срок, и штраф
Напился и изнасиловал сестру. Житель Хакасии задержан за совершение тяжкого преступления
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
Юная спортсменка из Красноярска, занявшая 1 место по спортивной гимнастике, часами тренируется дома
Не дал денег. В Красноярске задержан мужчина по подозрению в убийстве отчима
Главный врач Красноярской краевой больницы: «Количество пациентов увеличивается, из них 5 с коронавирусом»
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 15 апреля 2020: подтверждено 142 случая заражения COVID-19
Закрытие кладбищ на Пасху в Красноярске: по решению главы города посещение кладбищ запрещены до 30 апреля
В Норильске смогут более чем в 20 раз увеличить число коек в инфекционном отделении в случае необходимости
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
В новой груди забилось сразу: в Красноярске пересадили сердце 26-летнему жителю Ачинска
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Роспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирус
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Запрет на продажу масок в магазинах продержался всего неделю
Райффайзенбанк: в марте выросли траты на электронику
Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 15 апреля 2020 года: инфицированы 20, выздоровевших 3
Уезжают и умирают. Численность населения Красноярского края сокращается