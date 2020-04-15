Юная спортсменка из Красноярска, занявшая 1 место по спортивной гимнастике, часами тренируется дома

15 Апр 2020 2020-04-15T13:39:55+03:00

Ирина Шнайдер уверена, что еще не раз взойдет на пьедестал

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У детей-спортсменов сейчас двойная ответственность. Перед учителями, которые вынуждены учить дистанционно. И перед своими спортивными наставниками – они вынуждены проводить тренировки онлайн. Иначе никак. Ведь, если дать послабление, то все былые достижения сойдут на нет.

13-летняя Ирина Шнайдер из Красноярска Ира занимается в СШОР по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука 3,5 года. Эта хрупкая, нежная девочка уже кандидат в мастера спорта. В ее спортивной копилке много наград. На первенстве Красноярского края по спортивной гимнастике (вольные упражнения) 2020 года девочка заняла 1 место. И тогда уже начиналась вся эта история с новым вирусом. Но кто же знал, что доберется и до нас эта напасть. Намечались очередные соревнования. Но, увы. Все это будет. Но позже. А сейчас, чтобы не потерять свою физическую форму, Ирина ежедневно тренируется, но только в домашних условиях. Никаких послаблений! Ведь карантин закончится, а впереди еще столько побед!

И не только спортивных. Ира Шнайдер может стать одной из финалисток фотоконкурса «Дети, спорт и красота!», который проводится на сайте «Комсомолки». В десятку победителей войдут пять участников, набравших наибольшее число голосов до 20 апреля, а также ребята, которые впечатлят своими успехами и стремлением к победе партнеров проекта и сотрудников редакции «Комсомольская правда».

Напоминаем, что итоги голосования будут озвучены с 21 по 24 апреля.

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Проголосовать за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU