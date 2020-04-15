Не дал денег. В Красноярске задержан мужчина по подозрению в убийстве отчима

15 Апр 2020 2020-04-15T11:51:41+03:00

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Все началось с семейной ссоры. Вечером 10 апреля 26-летний выпивший мужчина пришел к своей матери и отчиму и стал просить деньги. Очевидно, для покупки спиртного. И потому родные денег ему не дали. Но он вернулся ночью, ему открыли дверь, сын все-таки, смертельной опасности от него никак не ждали. Но ночной гость снова начал скандалить и снова требовал деньги. И в ответ на очередной отказ ударил свою мать кулаком, а отчима – ножом за то, что он вмешался и пытался защитить супругу от родного сына.

Он задержан и заключен под стражу за совершение тяжкого преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU