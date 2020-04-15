2020-04-15T11:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный врач Красноярской краевой больницы: «Количество пациентов увеличивается, из них 5 с коронавирусом»

Егор Корчагин опубликовал последние цифры
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Краевая больница принимает в основном, тяжелых пациентов.Краевая больница принимает в основном, тяжелых пациентов.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Главный врач краевой больницы ежедневно рассказывает о ситуации в больнице на свой е страничке в соцсети.

Егор Евгеньевич сообщил, что в больнице находится 57 пациентов с внебольничной пневмонией. Количество пациентов, поступающих за сутки, увеличивается ежедневно. За прошлые сутки поступило 11 пациентов.

В больнице проходят лечение 5 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, двое из них в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Эти пациенты старше 80 лет. Трое остальных пациентов с легкими проявлениями заболевания.

Ситуация меняется ежечасно.

Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, обеспечен средствами индивидуальной защиты, в свободное от работы время находится в обсерваторе. Там сотрудникам обеспечено трехразовое полноценное питание.

Главврач напомнил, что «вирус уже находится в нашем обществе и ограничить себя лишь от тех, кто приехал из других стран, явно недостаточно для полной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не дал денег. В Красноярске задержан мужчина по подозрению в убийстве отчима
Главный врач Красноярской краевой больницы: «Количество пациентов увеличивается, из них 5 с коронавирусом»
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 15 апреля 2020: подтверждено 142 случая заражения COVID-19
Закрытие кладбищ на Пасху в Красноярске: по решению главы города посещение кладбищ запрещены до 30 апреля
В Норильске смогут более чем в 20 раз увеличить число коек в инфекционном отделении в случае необходимости
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
В новой груди забилось сразу: в Красноярске пересадили сердце 26-летнему жителю Ачинска
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Роспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирус
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Запрет на продажу масок в магазинах продержался всего неделю
Райффайзенбанк: в марте выросли траты на электронику
Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 15 апреля 2020 года: инфицированы 20, выздоровевших 3
Уезжают и умирают. Численность населения Красноярского края сокращается