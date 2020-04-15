Главный врач Красноярской краевой больницы: «Количество пациентов увеличивается, из них 5 с коронавирусом»
Главный врач краевой больницы ежедневно рассказывает о ситуации в больнице на свой е страничке в соцсети.
Егор Евгеньевич сообщил, что в больнице находится 57 пациентов с внебольничной пневмонией. Количество пациентов, поступающих за сутки, увеличивается ежедневно. За прошлые сутки поступило 11 пациентов.
В больнице проходят лечение 5 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, двое из них в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Эти пациенты старше 80 лет. Трое остальных пациентов с легкими проявлениями заболевания.
Ситуация меняется ежечасно.
Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, обеспечен средствами индивидуальной защиты, в свободное от работы время находится в обсерваторе. Там сотрудникам обеспечено трехразовое полноценное питание.
Главврач напомнил, что «вирус уже находится в нашем обществе и ограничить себя лишь от тех, кто приехал из других стран, явно недостаточно для полной безопасности».
ИСТОЧНИК KP.RU
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