Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 15 апреля 2020: подтверждено 142 случая заражения COVID-19

15 Апр 2020 2020-04-15T11:04:01+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю приводит последние данные о ситуации с коронавирусом на 14.00 15 апреля.

Зарегистрировано лабораторно подтвержденных 142 случая заболевания COVID-19, в том числе из 11 случаев, зарегистрированных за последние сутки, больные с бессимптомными формами заболевания составляют 36,4% (4 человека), с симптомами ОРВИ – 36,4% (4 человека) и 27,2% (3 человека) – внебольничные пневмонии.

По-прежнему, больше всего случаев заражения в Красноярске – 108 человек, 4 – в Большемуртинском районе, по три в Дивногорске, Железногорске и Канске.

Выписаны по выздоровлению 17 человек.

Распределение заболевших по возрастам:

до 18 лет – 6,6%

от 18 до 45 лет – 38,6%

от 45 до 65 лет – 28,3%

от 66 до 80 лет –17%

старше 80 лет – 9,5%.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4112 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 31 человек. Снято с медицинского наблюдения 10484 человека за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 74.

Обследовано всего 25259 человек, из них за последние сутки обследовано 1461.

А тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что почти треть от общего числа зараженных коронавирусом в России переносят инфекцию без явных симптомов. В Московской области их еще больше, 52%. Эту статистику подтверждает и Красноярский край.

ИСТОЧНИК KP.RU