Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 15 апреля 2020: подтверждено 142 случая заражения COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю приводит последние данные о ситуации с коронавирусом на 14.00 15 апреля.
Зарегистрировано лабораторно подтвержденных 142 случая заболевания COVID-19, в том числе из 11 случаев, зарегистрированных за последние сутки, больные с бессимптомными формами заболевания составляют 36,4% (4 человека), с симптомами ОРВИ – 36,4% (4 человека) и 27,2% (3 человека) – внебольничные пневмонии.
По-прежнему, больше всего случаев заражения в Красноярске – 108 человек, 4 – в Большемуртинском районе, по три в Дивногорске, Железногорске и Канске.
Выписаны по выздоровлению 17 человек.
Распределение заболевших по возрастам:
до 18 лет – 6,6%
от 18 до 45 лет – 38,6%
от 45 до 65 лет – 28,3%
от 66 до 80 лет –17%
старше 80 лет – 9,5%.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4112 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 31 человек. Снято с медицинского наблюдения 10484 человека за истечением срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 74.
Обследовано всего 25259 человек, из них за последние сутки обследовано 1461.
А тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что почти треть от общего числа зараженных коронавирусом в России переносят инфекцию без явных симптомов. В Московской области их еще больше, 52%. Эту статистику подтверждает и Красноярский край.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»