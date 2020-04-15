2020-04-15T11:06:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие кладбищ на Пасху в Красноярске: по решению главы города посещение кладбищ запрещены до 30 апреля

Такие ограничения во время режима самоизоляции связаны с Родительским днем и массовым скоплением людей
Татьяна РЯБИНИНА
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Дань памяти усопшим будем отдавать после пандемии коронавируса.Дань памяти усопшим будем отдавать после пандемии коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня в Красноярском крае по предписанию Роспотребнадзора закрыли для верующих двери храмов, а по распоряжению мэра Красноярска – городские кладбища.

Это связано с тем, что многие ходят на кладбища на Пасху, и почти весь город выходит на Родительский день, напомним, в этом году он выпал на 28 апреля. Мы знаем, что в этот день поминовения усопших в Красноярске обычно перекрывают движение в районе кладбищ, запускают дополнительные автобусы, а некоторые предприятия и организации даже объявляют выходной день или отпускают сотрудников пораньше.

В этом году из-за коронавируса все не так!

Мэр Сергей Ерёмин принял решение о закрытии красноярских кладбищ для посещения с 16 апреля до 30 апреля включительно. Допуск на их территорию возможен только в случае похорон.

«Прошу красноярцев с понимаем отнестись к этим ограничениям. Как только ситуация станет более стабильной – обязательно съездим на кладбища, наведём там порядок, помянем наших усопших, как принято», – сказал глава города.

Также в рамках постановления будут продлено ограничение для посещения горожанами трёх общественных пространств: острова Татышев, парка Покровский и площади Мира. Для занятий спортом красноярцев просят выбирать территории, расположенные вблизи дома и при этом не пользоваться уличными тренажёрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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