В Норильске смогут более чем в 20 раз увеличить число коек в инфекционном отделении в случае необходимости

15 Апр 2020 2020-04-15T10:26:29+03:00

На севере края стало больше волонтеров! Они покупают продукты тем, кто сам не может выйти из дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как готовятся противостоять коронавирусу в столице Заполярья и на непрерывном металлургическом производстве

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По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на 16.30 14 апреля в Норильске зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Однако в Норильском промышленном районе принимаются беспрецедентные меры борьбы с коронавирусом и меры социальной поддержки, на которые «Норникель» выделил 10,5 млрд рублей.

В частности, компания закупает в соответствии с потребностями медицинских учреждений аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы для выявления инфекции как в лабораторных условиях, так и для экспресс-тестирования. В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут развернуты две стационарные лаборатории и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции.

В Норильске более чем вдвое — с 45 до 100 — увеличено число коек в инфекционном отделении городской больницы, при неблагоприятном сценарии развития эпидемии это число может быть оперативно доведено до 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU