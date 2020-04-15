2020-04-15T10:26:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Норильске смогут более чем в 20 раз увеличить число коек в инфекционном отделении в случае необходимости

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Татьяна РЯБИНИНА
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На севере края стало больше волонтеров! Они покупают продукты тем, кто сам не может выйти из дома.На севере края стало больше волонтеров! Они покупают продукты тем, кто сам не может выйти из дома.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на 16.30 14 апреля в Норильске зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Однако в Норильском промышленном районе принимаются беспрецедентные меры борьбы с коронавирусом и меры социальной поддержки, на которые «Норникель» выделил 10,5 млрд рублей.

В частности, компания закупает в соответствии с потребностями медицинских учреждений аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы для выявления инфекции как в лабораторных условиях, так и для экспресс-тестирования. В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут развернуты две стационарные лаборатории и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции.

В Норильске более чем вдвое — с 45 до 100 — увеличено число коек в инфекционном отделении городской больницы, при неблагоприятном сценарии развития эпидемии это число может быть оперативно доведено до 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Норильске смогут более чем в 20 раз увеличить число коек в инфекционном отделении в случае необходимости
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