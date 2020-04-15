В Норильске смогут более чем в 20 раз увеличить число коек в инфекционном отделении в случае необходимости
По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на 16.30 14 апреля в Норильске зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Однако в Норильском промышленном районе принимаются беспрецедентные меры борьбы с коронавирусом и меры социальной поддержки, на которые «Норникель» выделил 10,5 млрд рублей.
В частности, компания закупает в соответствии с потребностями медицинских учреждений аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы для выявления инфекции как в лабораторных условиях, так и для экспресс-тестирования. В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове будут развернуты две стационарные лаборатории и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции.
В Норильске более чем вдвое — с 45 до 100 — увеличено число коек в инфекционном отделении городской больницы, при неблагоприятном сценарии развития эпидемии это число может быть оперативно доведено до 1000.
ИСТОЧНИК KP.RU
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