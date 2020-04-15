Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»

15 Апр 2020 2020-04-15T09:19:12+03:00

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Теперь при заказе доставки из магазина «Мясничий», вместе со свежей продукцией вам в подарок привезут и газету «Комсомольская правда».

За ужином, приготовленном из качественного мяса от «Мясничего», вы с семьей сможете обсудить последние новости, узнать, как обстоят дела в мире. А для того, чтобы организовать вкусный ужин и получить свежую прессу совсем необязательно выходить из дома. Вам все привезут.

Многие красноярцы уже оценили этот сервис. Аналитики отмечают небывалый спрос на услуги доставки. Количество заказов в марте и апреле выросло на 600% по отношению к аналогичному периоду ранее. Это и новые клиенты, и те, кто теперь походам в магазин предпочел покупки в онлайн-магазине. И это неудивительно. Ведь это очень удобно – совершать покупки прямо на диване. А думать о здоровье своих близких – это правильно и разумно.

Доставка до дверей освободит вас от необходимости посещать людные места. Это сейчас важно. Тем более, доставку оформить стало еще проще: «Мясничий» обновил сайт, перенастроил операционные процессы, расширил курьерский штат, и теперь доставка продуктов по Красноярску занимает не более двух часов с момента заказа. Кстати, при оформлении на сумму от 1 200 рублей, заказ привезут бесплатно - сайт: Мясничий24.рф, тел: 200-5000 или на

Спасибо, что остаетесь дома!