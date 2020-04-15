Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения

15 Апр 2020 2020-04-15T08:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает социальный проект по обучению старшего поколения цифровой грамотности. Компания поддерживает пожилых людей, которые находятся в группе риска в период распространения вирусной инфекции, и предлагает им пройти дистанционное обучение на специальном портале и YouTube.

Tele2 и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы запускают для людей старшего поколения серию онлайн-лекций о возможностях мобильного интернета. Уроки доступны на портале «Я дома», а также на YouTube.

Tele2 выпустит несколько образовательных видеороликов, благодаря которым старшее поколение узнает, как эффективно использовать мобильные приложения и сервисы. Специалисты компании расскажут о возможностях социальных сетей и обучат основам цифровой грамотности. Вводная лекция «Первые шаги по мобильному интернету» уже доступна к просмотру. Из первого урока слушатели узнают, как создать аккаунт для пользования интернетом на смартфоне и установить полезные приложения.

Мобильный интернет нужен пожилым людям не только для общения с близкими, он поможет оплатить квитанцию, найти нужный рецепт, заказать лекарство по наиболее выгодной цене, получить консультации специалистов различных областей, не выходя из дома. Находясь в группе риска в период пандемии, старшему поколению необходимо уделять повышенное внимание своему здоровью.