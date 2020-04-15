В новой груди забилось сразу: в Красноярске пересадили сердце 26-летнему жителю Ачинска

15 Апр 2020 2020-04-15T08:29:15+03:00

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Историю еще одного чуда, которое совершили врачи Федерального центра сердечно-сосудистой медицины, рассказал «ТВК Красноярск». Герой этой истории – молодой житель Ачинска Михаил Пупынин.

Сегодня он здоров настолько, насколько позволяет ему новое сердце, которое бьется в его груди. А полгода назад молодой человек стоял на грани жизни и смерти. Сначала переболел пневмонией. Казалось бы – пустяк, но Михаил задыхался и почти не вставал с постели. И тогда ачинские врачи направили его в Красноярск, в кардиоцентр. Приехав туда, он прямо на пороге упал в обморок и оказался в реанимации.

Экстренное обследование показало: случай очень сложный, ждать нет времени, у парня терминально-сердечная недостаточность была на завершающей стадии. Ему оставалось жить от силы пару месяцев. Михаила поставили первым в очередь на трансплантацию. Но проблема заключалась еще и в том, чтобы найди идеальный по совместимости донорский орган. Новое сердце искали всем миром и оно нашлось. В груди парня оно запустилось сразу, он сразу же пошел на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU