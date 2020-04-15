Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»

15 Апр 2020 2020-04-15T08:05:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь при заказе покупок в «Удобном», кроме продуктов питания, бытовой химии и средств по уходу за телом, вам в подарок привезут и газету «Комсомольская правда».

Режим самоизоляции, который действует в Красноярске, разрешает выходить за продуктами в ближайший магазин. Но вирусу, на самом деле, безразлично, где вас настичь - в большом магазине, в маленьком рядом с домом или при выходе из подъезда. Чтобы обезопасить себя - минимизируйте контакты. Позвольте профессионалам доставить все, что вам необходимо, прямо до подъезда. Курьеры супермаркета «Удобный» соблюдают все меры предосторожности и дорожат здоровьем каждого клиента.

Один из плюсов доставки – реальная экономия. И даже не потому, что в онлайн-супермаркете «Удобный» очень приемлемые цены. А фокус в том, что покупаете только то, что вам точно нужно, и не совершаете спонтанных покупок, блуждая в лабиринтах по пути за хлебом.

Мы постараемся вас радовать хорошими новостями, а онлайн-супермаркет «Удобный» - качественной доставкой необходимых вам товаров. Совершайте удобный и выгодный шопинг, не выходя из дома – www.udobnomarket.ru, т. 296-11-99.

Доставка до дверей освободит вас от необходимости посещать людные места. Это сейчас важно.

Спасибо, что остаетесь дома!