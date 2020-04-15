2020-04-15T07:49:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирус

Несколько пациентов с COVID-19 уверяют, что заразились именно там
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Роспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирусРоспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирусФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в стенах Красноярского глазного центра. Несколько человек, у которых подтвержден коронавирус, уверяют, что заразились именно там, когда проходили лечение. Среди таких пациентов пожилые жители Манского и Абанского районов, Шарыпово, Зеленогорска и Назарово. Сколько еще подобных случаев, пока неизвестно.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в медицинском учреждении проводится комплекс необходимых мероприятий, контактные лица изолированы. Отменены все плановые приемы, медики центра оказывают только экстренную помощь.

Напомним, что на утро 15 апреля в Красноярском крае официально зарегистрировано зараженных коронавирусом 131 человек, география – 21 муниципалитет. Выздоровевших с начала эпидемии в крае – 17 человек. Лечение на дому проходят 4 пациента, у них заболевание протекает в легкой форме. Обновленная информация появится в 14:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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