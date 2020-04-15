Роспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирус
Специалисты краевого управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в стенах Красноярского глазного центра. Несколько человек, у которых подтвержден коронавирус, уверяют, что заразились именно там, когда проходили лечение. Среди таких пациентов пожилые жители Манского и Абанского районов, Шарыпово, Зеленогорска и Назарово. Сколько еще подобных случаев, пока неизвестно.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в медицинском учреждении проводится комплекс необходимых мероприятий, контактные лица изолированы. Отменены все плановые приемы, медики центра оказывают только экстренную помощь.
Напомним, что на утро 15 апреля в Красноярском крае официально зарегистрировано зараженных коронавирусом 131 человек, география – 21 муниципалитет. Выздоровевших с начала эпидемии в крае – 17 человек. Лечение на дому проходят 4 пациента, у них заболевание протекает в легкой форме. Обновленная информация появится в 14:00 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU