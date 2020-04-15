2020-04-15T07:17:00+03:00
Общество

Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»

Ферма «Коза-дереза» присоединилась к акции поддержки жителей города, которые соблюдают режим самоизоляции
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Теперь при заказе продуктов от хозяйства Коза-дереза, кроме вкусных фермерских продуктов вам в подарок привезут и газету «Комсомольская правда».

Собираясь вместе, как в старые добрые времена, за вкусной чашкой чая с ароматными сырниками со сметаной за завтраком, вам будет что обсудить и чем друг с другом поделиться. А может вы перестанете щелкать пультом от телевизора, если под рукой уже будет программа передач от "Комсомолки"?!

Кстати, вы знали, что козье молоко - кладезь полезных веществ? Эту продукцию рекомендуют диетологи даже людям с непереносимостью лактозы, которая сейчас часто встречается у жителей больших мегаполисов.

Качественное питание, правильные продукты и положительные эмоции – все это необходимо нам в этот непростой период самоизоляции. Мы постараемся вас радовать хорошими новостями, а фермерское хозяйство «Коза-дереза» - качественными продуктами на вашем столе. Выбирайте по вкусу, не выходя из дома - www.sibkoza.ru, тел. 8-965-905-32-30.

Доставка до дверей освободит вас от необходимости посещать людные места. Это сейчас важно. А курьеры привезут вам самые свежие продукты и только интересные заметки, соблюдая все нормы и правила доставки.

Спасибо, что остаетесь дома!

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