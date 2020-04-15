2020-04-15T07:01:56+03:00
Общество

Райффайзенбанк: в марте выросли траты на электронику

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Райффайзенбанк изучил транзакционную активность клиентов в марте: средний чек в продовольственных магазинах вырос на 20%, а в других розничных точках – на 10%. Расходы на транспорт и одежду сократились, зато клиенты больше тратили на спортивные товары.

«Мы видим, как меняется транзакционная активность клиентов — все больше людей меняют повседневные привычки. В марте мы также зафиксировали значительный рост числа заявок на дебетовые карты с доставкой. Лидером стала наша бесплатная карта с безлимитным кэшбэком – Кэшбэк карта. Она позволяет управлять финансами в мобильном банке и получать 1,5% с каждой покупки в онлайн-магазинах, что станет приятным бонусом к бюджету», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Сильнее всего сократились расходы на услуги авиакомпаний (-17%), развлечения (-18%) и услуги отелей (-18%). Средний чек в ресторанах упал почти на 11%. Расходы на транспорт снизились на 10%, а на покупку одежды - на 5%.

Топ категорий с самым быстрым ростом среднего чека составили бытовая техника и электроника (+36%), продовольственные товары (+20,6%), медицинские товары в аптеках (+14%).

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