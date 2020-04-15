2020-04-15T05:56:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 15 апреля 2020 года: инфицированы 20, выздоровевших 3

Мы собрали последние данные о количестве зараженных COVID-19 в Хакасии на утро 15 апреля
Татьяна РЯБИНИНА
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Пока что единственным средством защиты от коронавируса является самоизоляция.Пока что единственным средством защиты от коронавируса является самоизоляция.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За последние сутки в Хакасии зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в республике, подтверждены 20 случаев заболевания. Напомним, 1 апреля их было 3.

Под медицинским наблюдением дома находятся 276 человек, еще 16 – в больницах. Три человека – выздоровели.

По состоянию на 14 апреля в обсерваторе - ГАУ РХ «Черногорский социально-оздоровительный центр им. А.И Лебедя» находятся 7 человек, жалоб на плохое самочувствие нет.

Известно, что все зараженные коронавирусом не выезжали за пределы региона. Все новые случаи заражения произошли в семье или на работе. Среди новых пациентов — четверо детей. Все они госпитализированы.

В изоляцию из-за подозрения на COVID-19 отправлены и несколько членов правительства, а круг общения у них был очень широкий.

Напомним, за весь период с 26 февраля по 14 апреля в Хакасии на COVID-19 обследовано 3399 человек, в том числе 2942 на базе Центра гигиены и эпидемиологии в РХ, 457 - на базе лабораторий, подведомственных Министерству здравоохранения РХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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